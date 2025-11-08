Mexicanas destinan más horas al cuidado no pagado que a su empleo

Las mexicanas dedican en promedio 63.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, casi el doble del tiempo que invierten en actividades laborales con pago, con un promedio de 33.8 horas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic).

En el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, organizaciones civiles y la biofarmacéutica Takeda hicieron un llamado a reconocer la labor de millones de personas que cuidan de familiares, personas con enfermedades crónicas o incapacitantes, que en el 75.1% de los casos son mujeres.

En el año 2023, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado equivale al 26.3% del Producto Interno Bruto nacional, aunque hay una falta de reconocimiento, acceso limitado a apoyos formales y una alta carga física, emocional y financiera.

De acuerdo con la Enasic, cerca de 60 millones de personas en México podrían requerir cuidados, y en el 64.5% de los casos son atendidas por familiares o personas del entorno cercano, lo que supone un "trabajo invisible" y sin remuneración.

El cuidado en enfermedades hematológicas

Con el fin de visibilizar la situación de las personas cuidadoras, Takeda, junto con la Fundación de Alba y Unidos, la Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina, realizaron la investigación "El valor del cuidado y acompañamiento en cánceres hematológicos: hallazgos sobre personas cuidadoras en México con perspectiva de género".

El estudio identifica las principales necesidades y retos de quienes cuidan a pacientes con leucemia, linfoma o mieloma múltiple, enfermedades que en el 70% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas.

El cuidado en estos casos implica acompañamiento emocional constante, manejo de tratamientos complejos y conocimiento sobre medicamentos inmunosupresores.

Las organizaciones destacaron la necesidad de reconocer la labor esencial que millones de mujeres realizan cada día, muchas veces enfrentando desgaste físico, emocional y financiero, además de una transformación profunda de su vida cotidiana.

"El papel de las personas cuidadoras es fundamental. Son quienes acompañan a sus familiares durante los momentos más vulnerables, y su labor va mucho más allá de acompañar a un paciente a una cita médica ", señaló la directora médica de Takeda México, Fernanda Bueno.

"Implica asumir una carga física, emocional y mental que muchas veces se hace en solitario. Por eso es importante visibilizar y apoyar a quienes asumen este rol, especialmente considerando que más del 75 % son mujeres", añadió.

Las organizaciones reafirmaron su compromiso con la promoción de una cultura de cuidado con perspectiva de género, que reconozca esta tarea como un derecho y una prioridad social.

"Detrás de cada persona que enfrenta una enfermedad hay alguien brindando tiempo, esperanza y calidad de vida. Hoy y todos los días debemos cuidar a quienes cuidan", concluyeron.

OF