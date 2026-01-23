Metrobús CDMX: Lista completa de estaciones sin servicio

El Metrobús es el segundo medio de transporte con más demanda y movimiento de usuarios en la Ciudad de México, tan sólo detrás del metro. Y suele ser muy común que, por cierres viales, marchas, manifestaciones, arreglos en calles o avenidas, mantenimiento de unidades, entre otras cuestiones, el servicio se vea interrumpido o suspendido.

Metrobús, por medio de su página web oficial, informa a los usuarios el estado actual del servicio de cada línea y estaciones en tiempo real, si se encuentran funcionando o no, o si están en mantenimiento. Además de también ofrecer información sobre qué elevadores que hay en las estaciones se encuentran fuera de servicio.

Estado de servicio actual de las estaciones del metrobús

Para el día de hoy viernes 23 de enero la situación actual del servicio es la siguiente:

La línea 2 presentó una breve interrupción a las 13:09 pm, debido a la obstrucción de carril confinado en la estación Etiopía en dirección a Tepalcates, pero a las 13:22 se restableció el servicio.

La línea 4 se encuentra presentando retrasos en el servicio, las estaciones afectadas son a partir de Buenavista a San Lázaro.

La línea 5 actualmente NO está prestando servicio en una parte de su ruta desde las 16:30 pm aproximadamente, debido a una manifestación, las estaciones afectadas son de Moctezuma a Churubusco Oriente . Pero SÍ hay servicio en las estaciones de Río de los Remedios a San Lázaro y de Preparatoria 1 a Escuadrón 201.

El resto de las líneas circulan sin ninguna afectación de por medio.

Por otro lado, del 7 al 28 de enero la línea 2 CCH Oriente, ambos sentidos, estará en mantenimiento nocturno a partir de las 23:00 horas, al cierre del servicio.

También lee: Descubren tumba milenaria zapoteca en Oaxaca

Para mantenerte al tanto sobre el servicio del metrobús sigue las actualizaciones en su página Estado del Servicio, o desde su cuenta oficial de X (antes Twitter) @MetrobusCDMX.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR