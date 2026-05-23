La relación entró en una nueva etapa. Durante la VIII Cumbre México-Unión Europea, celebrada en Palacio Nacional, ambos bloques firmaron el Acuerdo Global Modernizado, un Acuerdo Comercial Interino y una carta de intención para reforzar el diálogo político y estratégico ante tensiones geopolíticas, disputas comerciales y retos migratorios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un “momento histórico” la nueva etapa con la Unión Europea y afirmó que el acuerdo ampliará el comercio, atraerá inversiones y fortalecerá sectores como energías limpias, farmacéutica, inteligencia artificial y electromovilidad. Añadió que el pacto no compite con la revisión del T-MEC.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los acuerdos eliminarán casi todos los aranceles a exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia Europa y anunció un fondo inicial de cinco mil millones de euros mediante Global Gateway. La inversión se destinará a energía solar y eólica, movilidad sustentable, digitalización, redes farmacéuticas y economía circular. También se impulsará un diálogo de alto nivel en seguridad y migración, además de mayor colaboración con Europol.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó los convenios como “una auténtica declaración geopolítica” ante la creciente incertidumbre global detonada por Donald Trump y las guerras.

Para Jalisco, el nuevo escenario abre oportunidades. El dirigente de Comce Occidente, Miguel Ángel Landeros, afirmó que sectores como tequila, berries, aguacate, electrónica, autopartes y tecnologías de la información podrán crecer en el mercado europeo de más de 450 millones de consumidores.

Especialistas en comercio exterior recomiendan que México aproveche el acuerdo para dar mayor valor a sus exportaciones y reducir su dependencia de Estados Unidos. También advierten que el reto será convertir las inversiones anunciadas en empleos, innovación y cadenas productivas más competitivas.

Eliminan aranceles México y Unión Europea tras acuerdo

México y la Unión Europea acordaron ampliar su relación comercial mediante un convenio que reducirá aranceles, facilitará inversiones y abrirá nuevos mercados para productos industriales y agroalimentarios, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico entre ambas regiones durante los próximos años.

El nuevo acuerdo moderniza el tratado comercial vigente desde hace más de dos décadas y contempla la eliminación de tarifas en más de 90% de los productos comercializados entre México y los países que integran el bloque europeo.

Entre los sectores que podrían registrar mayores beneficios se encuentran la agroindustria, manufactura, farmacéutica, energía, servicios digitales y producción de minerales críticos, de acuerdo con estimaciones de especialistas y organismos empresariales.

Productos mexicanos como café, miel, limón, plátano, espárragos, azúcar y tomates procesados tendrían mejores condiciones de acceso al mercado europeo, lo que podría ampliar las exportaciones nacionales hacia esa región.

Actualmente, la Unión Europea representa el tercer socio comercial de México y uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en el País.

Durante el anuncio del convenio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el bloque europeo contempla inversiones por alrededor de 5 mil 800 millones de dólares para impulsar proyectos estratégicos relacionados con infraestructura, cadenas de suministro, tecnología y desarrollo industrial.

En México operan aproximadamente 11 mil empresas europeas que generan millones de empleos directos e indirectos, principalmente en sectores manufactureros, automotrices, financieros y tecnológicos.

El acuerdo también busca facilitar el intercambio de servicios, simplificar procedimientos comerciales y fortalecer la integración de cadenas productivas entre empresas mexicanas y europeas.

Especialistas consideran que la modernización del convenio permitirá a México diversificar mercados y reducir la dependencia comercial respecto de Estados Unidos, especialmente en un contexto internacional marcado por ajustes arancelarios y tensiones comerciales.

Además de la reducción de aranceles, el acuerdo contempla mecanismos para agilizar operaciones aduanales, promover inversiones sustentables y fortalecer la cooperación económica en innovación, ciencia y tecnología.

El Gobierno federal se fijó como meta incrementar las exportaciones mexicanas hacia Europa durante los próximos cuatro años, al pasar de 23 mil 800 millones de dólares a 32 mil 100 millones.

Analistas prevén que los primeros efectos económicos comiencen a reflejarse durante el próximo año mediante un aumento gradual en exportaciones, inversiones y proyectos industriales vinculados con cadenas globales de suministro.

El convenio también podría generar nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas interesadas en colocar productos mexicanos en mercados europeos con menores costos comerciales.

Empresarios del sector exportador señalaron que la reducción de barreras permitirá mejorar la competitividad de productos nacionales y ampliar la presencia mexicana en sectores de alto valor agregado.

La modernización del acuerdo comercial ocurre en un escenario de creciente competencia internacional por inversiones y cadenas de producción, particularmente en industrias relacionadas con tecnología, energía y manufactura avanzada.

Organismos empresariales indicaron que el mercado europeo ofrece oportunidades relevantes para empresas mexicanas dedicadas a alimentos procesados, dispositivos médicos, autopartes y servicios tecnológicos. También estimaron que la reducción de aranceles facilitará una mayor participación de productores nacionales en cadenas internacionales de valor y permitirá incrementar la llegada de capital europeo destinado a proyectos industriales, logísticos y energéticos. El acuerdo puede convertirse en un motor para la expansión manufacturera.

Nuevas opciones para la industria

El convenio firmado incorpora nuevos capítulos sobre comercio digital, desarrollo sostenible, energía, compras gubernamentales y protección de inversiones.

Además, actualiza normas sanitarias, mecanismos regulatorios y procedimientos aduanales para agilizar operaciones comerciales entre México y los 27 países que integran la UE, con reglas adaptadas al contexto económico y tecnológico actual, lo que permitirá mayor eficiencia en el intercambio comercial bilateral y reducción de tiempos logísticos aduanales y administrativos.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Plantean fondo de cinco mil millones de euros para impulsar el tratado global modernizado

La Unión Europea planteó la creación de un fondo de cinco mil millones de euros destinado a impulsar proyectos estratégicos en México como parte del acuerdo global modernizado firmado entre ambas regiones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que los recursos buscarán fortalecer inversiones vinculadas con infraestructura, innovación, transición energética, cadenas de suministro y desarrollo industrial.

El financiamiento forma parte de la estrategia europea para ampliar su presencia económica en América Latina y consolidar alianzas comerciales de largo plazo en sectores considerados prioritarios para la economía global.

Especialistas señalaron que el capital podría dirigirse hacia proyectos relacionados con manufactura avanzada, electromovilidad, minerales críticos, energías limpias y tecnología, áreas donde México ha incrementado su atractivo para empresas internacionales.

Además del financiamiento, el acuerdo contempla mecanismos de cooperación económica y tecnológica entre empresas, universidades y centros de investigación de ambas regiones.

La Unión Europea mantiene presencia relevante en sectores automotrices, financieros, farmacéuticos y energéticos dentro del país.

Empresarios consideraron que la modernización del acuerdo podría generar nuevas oportunidades para proveedores mexicanos interesados en integrarse a proyectos industriales respaldados por capital europeo y orientados a mercados internacionales.

Representantes del sector privado estimaron que el nuevo esquema de inversiones también permitirá acelerar proyectos logísticos y tecnológicos en distintas regiones del país, especialmente en corredores industriales vinculados con exportaciones, movilidad eléctrica y producción de componentes especializados para cadenas globales de manufactura durante los próximos años de expansión.

Tratado fortalece la inversión: Coparmex

Oportunidades - La Coparmex afirmó que la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea fortalecerá la inversión y ampliará las oportunidades para empresas nacionales en el mercado europeo.

La Coparmex afirmó que la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea fortalecerá la inversión y ampliará las oportunidades para empresas nacionales en el mercado europeo. Competitividad - El organismo señaló que el acuerdo facilitará el acceso a una región integrada por más de 450 millones de consumidores y permitirá fortalecer la competitividad.

El organismo señaló que el acuerdo facilitará el acceso a una región integrada por más de 450 millones de consumidores y permitirá fortalecer la competitividad. Apertura - La apertura económica debe acompañarse de mejores condiciones de seguridad, energía, competitividad y fortalecimiento institucional.

La apertura económica debe acompañarse de mejores condiciones de seguridad, energía, competitividad y fortalecimiento institucional. Comercio - La organización empresarial destacó que el bloque europeo es actualmente el tercer socio comercial de México.

La organización empresarial destacó que el bloque europeo es actualmente el tercer socio comercial de México. Ratificación - Añadió que el acuerdo comercial interino permitirá aplicar parte de las disposiciones comerciales mientras concluyen los procesos de ratificación en el Parlamento Europeo, el Senado mexicano y los congresos de los países integrantes de la Unión Europea.

Añadió que el acuerdo comercial interino permitirá aplicar parte de las disposiciones comerciales mientras concluyen los procesos de ratificación en el Parlamento Europeo, el Senado mexicano y los congresos de los países integrantes de la Unión Europea. Diversificación - También consideró necesario diversificar mercados para reducir vulnerabilidades económicas y comerciales.

Bienes comerciales son beneficiados con la supresión de impuestos

Organismos empresariales estiman que hasta 99% de los bienes comerciales quedarán libres de impuestos y más de 80% de los productos agroalimentarios mexicanos tendrán mejores condiciones de acceso al mercado europeo.

Entre los productos nacionales beneficiados destacan café, plátano, miel, jarabe de agave, azúcar, espárragos, limón y frutas procesadas, sectores que podrían incrementar exportaciones durante los próximos años.

Para Europa también se reducirán o eliminarán tarifas en productos como carne de cerdo, lácteos, cereales, pastas y diversos artículos industriales.

El convenio incluye además facilidades comerciales para industrias automotrices, farmacéuticas, tecnológicas, manufactureras y de servicios digitales mediante menores barreras comerciales y procesos aduanales simplificados.

Especialistas consideran que la reducción arancelaria permitirá fortalecer cadenas de suministro y ampliar inversiones entre ambas regiones durante los próximos años.

CT