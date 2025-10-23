Estamos en los últimos meses del año, por ello muchas personas están apresuradas por tramitar su licencia de conducir permanente antes del 31 de diciembre. Aunque el proceso es bastante sencillo y puede realizarse tanto en línea como de forma presencial, muchos siguen postergándolo.

En lo últimos días la confusión ha aumentado por una noticia que circula en redes y medios digitales, sobre una nueva licencia de conducir en México. ¿De qué se trata esta nueva licencia?

¿Qué cambió en el reglamento de tránsito?

El detonante fue un trágico accidente ocurrido en el puente de la Concordia en Iztapalapa, donde hubo múltiples heridos y víctimas mortales. Como respuesta, el gobierno mexicano decidió actualizar el reglamento de tránsito con medidas más estrictas, para los conductores de transporte de carga.

Entre estas medidas está la creación de la licencia de conducir E12, que ha generado confusión en muchos conductores que no entienden si deben tramitarla o no.

¿Qué es la licencia E12?

La licencia de conducir E12 es una nueva modalidad exclusiva para transportistas que manejan sustancias peligrosas, como materiales tóxicos, corrosivos o inflamables. Esta licencia solo será otorgada a quienes hayan completado un curso especializado en manejo de sustancias peligrosas, avalado por las autoridades correspondientes.

¿Necesito esta licencia?

Si transportas sustancias peligrosas: sí, la necesitas.

Si no trabajas en transporte especializado: no, no tienes que preocuparte por esta licencia.

No te dejes llevar por noticias alarmistas en redes sociales. Si eres conductor particular, motociclista o trabajas en otro rubro del transporte, tu trámite sigue siendo el de siempre.

