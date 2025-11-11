Martes, 11 de Noviembre 2025

Metro CDMX anuncia ajuste de horario; ¿cuándo y qué línea será afectada?

Las autoridades del Metro de la Ciudad de México advirtieron a la población sobre modificaciones operativas que podrían alterar los traslados

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El Metro CDMX realizará trabajos de mantenimiento que implicarán ajustes temporales. SUN/ARCHIVO

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que, con motivo de la reapertura del tramo Juanacatlán–Observatorio, el servicio de la Línea 1 presentará ajustes en su horario este miércoles 12 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, la modificación se debe a la realización de pruebas integrales previas a la reapertura total del servicio hasta la terminal Observatorio, lo que permitirá garantizar la correcta operación de los trenes, los sistemas de control y las telecomunicaciones en la línea.

Por esta razón, informaró que el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas. Además, se detalló que la última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.

Durante este lapso, se llevarán a cabo pruebas de control y comunicación entre los trenes en el tramo Pantitlán–Chapultepec, como parte de los preparativos finales para la reanudación del recorrido completo hasta Observatorio.

En apoyo a los usuarios, el servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) estará disponible a partir de las 22:00 horas, cubriendo el tramo afectado y operando hasta el final del horario habitual, a las 24:00 horas.

El STC Metro reiteró su llamado a los pasajeros para mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones del personal en estaciones, con el fin de evitar contratiempos durante los ajustes operativos de esta jornada.

Para más información, puedes consultar su sitio web oficial en https://metro.cdmx.gob.mx/la-red/mapa-de-la-red o enterarte de las últimas noticias a través de sus redes sociales @MetroCDMX.

     

Con información de SUN 

