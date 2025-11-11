Hoy No Circula este martes 11 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula, implementado para minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, prohíbe este martes la circulación a los siguientes automóviles:

Vehículos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos o híbridos, están exentos de las restricciones. También quedan fuera los vehículos de emergencia, el transporte público, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Incumplir la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Esta mañana, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México calificó como aceptable la calidad del aire en la capital del país, con un nivel de riesgo moderado.

A las 6:00 horas, todas las estaciones de monitoreo se marcaban en verde; se reportaba una temperatura de 7 °C y la presencia de contaminantes como O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀ y PM₂.₅.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México actualiza cada hora la calidad del aire en la megalópolis, con la finalidad de prevenir a la población y facilitar la toma de decisiones cuando los niveles de contaminación representen un riesgo.

