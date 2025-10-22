Me muero por bailar, Zócalo tendrá mega clase de baile por el Día de Muertos

El próximo 30 de octubre, el Zócalo de la Ciudad de México se transformará en una explosión de ritmo, color y tradición con la Mega Clase de Baile Aeróbico “¡Me muero por bailar!” , una actividad organizada por la Secretaría de Cultura capitalina para celebrar el Día de Muertos de una manera diferente y llena de energía.

La cita comenzará a las 14:00 horas con sesiones de maquillaje gratuito, donde los asistentes podrán caracterizarse con motivos alusivos a la festividad y prepararse para la gran fiesta. A partir de las 17:00 horas, la plancha del Zócalo se convertirá en una gigantesca pista donde miles de personas moverán el cuerpo al ritmo de la música, en una jornada que busca fomentar la convivencia y la actividad física en un ambiente alegre y familiar.

La participación está abierta a todas las edades; solo es necesario registrarse con el folio de Pilares aquí: https://registro.pilares.cdmx.gob.mx/megaclase-baileaerobico “Queremos que la gente venga a disfrutar, a bailar y a llenar de vida el corazón de la ciudad”, señaló la Secretaría de Cultura.

Con esta iniciativa, el Zócalo se suma a las múltiples actividades que a lo largo de octubre revisten a la capital con espíritu festivo, celebrando una de las tradiciones más queridas y representativas de México: el Día de Muertos.

