Vivienda para el Bienestar: Estados con módulos disponibles y cómo ubicarlos

El programa "Vivienda para el Bienestar", impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), continúa su despliegue en México para garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa federal se enfoca en jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, con el objetivo de construir un millón 800 mil viviendas en todo el país.

Este programa arrancó el pasado 25 de septiembre con la fase de registro en los 53 módulos de la Conavi distribuidos, hasta el momento, en 25 estados de la República Mexicana.

¿Cómo ubicar tu módulo?

La población puede acceder al mapa interactivo disponible en el micrositio del programa: pvb.conavi.gob.mx.

A través de esta plataforma, es posible localizar el módulo más cercano, consultar los días y horarios de atención, y planificar la visita para realizar el trámite correspondiente, lo único que debes hacer es verificar que tu estado se encuentre en color verde, seleccionarlo y posteriormente podrás ver los módulos disponibles y los horarios de atención.

Si en tu localidad aún no se ha instalado un módulo, la Conavi recomienda mantenerse pendiente de las próximas fases del programa, durante las cuales se prevé extender la atención a más regiones del país.

Documentación necesaria

Para llevar a cabo el registro, es necesario presentar en original y copia la identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente), la CURP actualizada y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Al finalizar el proceso de registro, la Conavi realizará la revisión de las solicitudes en un periodo máximo de 20 días hábiles. Una vez concluida esta etapa, se difundirá un listado preliminar de personas preseleccionadas tanto en el portal oficial www.gob.mx/conavi como en diversos puntos estratégicos dentro de las zonas de intervención.

Las personas que resulten beneficiarias serán contactadas por teléfono, mensaje de texto o WhatsApp para agendar una visita domiciliaria de verificación, durante la cual se confirmarán los datos proporcionados y, si es necesario, se requerirá información o documentación complementaria.

YC