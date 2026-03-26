Matan a activista en Morelos; había denunciado inseguridad en Temoac

La activista Rosa Sandra Camacho Flores, voz crítica contra la violencia en Temoac, al oriente de Morelos, fue acribillada a balazos en el interior de su domicilio, en pleno Centro del municipio: esto es todo lo que se sabe del asesinato que sacudió a esta entidad de la República.

¿Qué se sabe del asesinato de la activista Rosa Sandra Camacho Flores?

De acuerdo con información proporcionada por El Universal, sujetos desconocidos abrieron fuego en contra de Rosa Sandra Camacho Flores de manera directa. Paramédicos confirmaron el deceso inmediato tras localizar el cuerpo con varios impactos de proyectil de arma de fuego.

Rosa Sandra Camacho cobró relevancia pública hace unos meses, cuando denunció la creciente ola delictiva que envuelve al municipio de Temoac e incluso señaló directamente al presidente municipal, Valentín Lavín Romero, como responsable de la falta de garantías y el desgobierno.

El Gobierno de Morelos condenó la agresión armada directa en contra de Sandra Rosa Camacho y advirtió que, frente a cualquier acto de violencia, la ley se aplica con firmeza y no habrá impunidad. En lo que va del año, la cifra de homicidios violentos contra mujeres supera los 30 casos.

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Tras la agresión armada, elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la escena criminal para el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cadáver al forense.

Hasta ahora no existen reportes de personas detenidas ni se ha desplegado un operativo de búsqueda efectivo; sin embargo, este asesinato violento despertó una ola de reacciones en redes sociales ya que miles de internautas se unieron para pedir justicia por Rosa Sandra Camacho Flores.

JM

