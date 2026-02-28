Marzo llega y las vacaciones también; arrancan este día del mes

Marzo llega y eso significa que las vacaciones de Semana Santa también se aproximan. Aquí todos los detalles del calendario escolar: La Cuaresma inició el pasado 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, inaugurando oficialmente una de las tradiciones más importantes para los creyentes en México.Este periodo litúrgico, que da paso a la Semana Santa, es uno de los más esperados del año por millones de personas en toda la República, donde se llevan a cabo diversas actividades simbólicas y conmemorativas.El significado religioso, así como el impacto en el turismo, la actividad económica y el calendario escolar de estas fechas, hacen que sea una de las semanas más importantes del año.Semana Santa 2026 será del domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, lo que quiere decir que faltan alrededor de 30 días para que se celebre la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.Las fechas clave de Semana Santa serán:• Domingo de Ramos: 29 de marzo • Lunes Santo: 30 de marzo • Martes Santo: 31 de marzo • Miércoles Santo: 1 de abril • Jueves Santo: 2 de abril • Viernes Santo: 3 de abril • Sábado de Gloria: 4 de abril • Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abrilDe acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional para las y los alumnos de educación básica será del 30 de marzo al 10 de abril.Esto quiere decir que el último día de clases será el viernes 27 de marzo, y tendrán que regresar a las aulas de aprendizaje el lunes 13 de abril.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA