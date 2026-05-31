La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

En entrevista con medios de comunicación, la legisladora del PAN explicó que los promoventes, diputados locales de Morena, contaban con tres días para confirmar formalmente la petición presentada ante la Cámara baja.

“¿Qué significa que no esté ratificado? Que no existe ya en términos formales una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, señaló.

López Rabadán participó en un acto de respaldo a la mandataria estatal en Chihuahua, acompañada por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

La diputada sostuvo que Chihuahua enfrenta los problemas de seguridad mediante acciones institucionales y rechazó comparaciones con otros casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos.

La controversia surgió tras el aseguramiento, el 18 de abril de 2026, de un presunto narcolaboratorio en Chihuahua por parte de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Fiscalía General del Estado. Un día después, dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Fiscalía estatal murieron en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara.

El caso derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui, el impulso de una solicitud de juicio político contra Campos, movilizaciones convocadas por Morena y citatorios de la Fiscalía General de la República para comparecer.

De acuerdo con la FGR, en el inmueble fueron asegurados 55 mil litros de sustancias utilizadas como precursores químicos, dos mil litros de metanfetamina y equipo para elaborar drogas sintéticas. Además, continúan las investigaciones relacionadas con el caso.