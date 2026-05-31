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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 31 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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