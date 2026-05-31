Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 31 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 7 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos