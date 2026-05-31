Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 31 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

