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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 31 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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