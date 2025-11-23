En la apertura oficial de los santuarios de la mariposa monarca en el Centro de Cultura para la Conservación de la Sierra Chincua, ejido Cerro Prieto de Angangueo, Michoacán; autoridades mexicanas, exigieron a Canadá y Estados Unidos proteger y garantizar la migración de la mariposa monarca hacia nuestro país.

Y es que en su ruta de 4 mil kilómetros desde Norteamérica a los bosques de Michoacán y del Estado de México, la presencia de herbicidas y pesticidas en la ruta de esos países es una amenaza para la migración de estos insectos.

Este sábado pasado, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, pidieron a Canadá y Estados Unidos sumarse a esfuerzos que se realizan en nuestro país para la protección de santuarios.

"Nos preocupa saber que en Canadá y en Estados Unidos se están usando muchos plaguicidas que están impidiendo la llegada masiva de la mariposa monarca y en esa pelea estamos. Yo estoy hablando con Estados Unidos y Canadá porque no podemos impedir este gran vuelo de la mariposa monarca que recorre 4 mil kilómetros cada año", señaló la titular de la Semarnat.

El gobernador hizo un llamado a ambos países para que se conserven a la mariposa monarca.

"No todo depende de nosotros, mucho depende de ellos, precisamente, porque el alimento se va perdiendo con estos pesticidas, herbicidas, que están acabando con todo el algodoncillo que las mariposas comen y que, si no tienen alimento, pues, entonces, tienden a la extinción", dijo.

Ramírez Bedolla refirió que preservar los bosques y la naturaleza es fundamental para su gobierno. Recordó que hace dos años se giró la alerta en torno a que la mariposa es una especie en riesgo de extinción, por lo que en Michoacán "están haciendo su parte" al conservar el bosque, las comunidades y los ejidos.

Mientras que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, mencionó que los ejidos y las comunidades son los grandes guardianes de las reservas de la mariposa monarca.

Describió que miles de mariposas migran desde Canadá, atravesando Estados Unidos y llegan a la región de Michoacán y del Estado de México para hibernar y reproducirse en el algodoncillo, por lo que pidió proteger no solamente los bosques, sino también las asclepias, que es de donde se alimentan las mariposas monarcas.

