Para hoy domingo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional menciona que la primera tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar a México. Por otro lado, el frente frío 15 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos, sin efectos en el territorio mexicano.

Sin embargo, el frente frío 16 recorrerá el norte del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar, originando chubascos y rachas de vientos fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como ambiente muy frío a gélido durante esta mañana en zonas altas de dichos estados, y ambiente templado a fresco en el transcurso del día. Incluso se espera la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y norte de Chihuahua.

Además, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 23 de noviembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco.

San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 23 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Durango, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

*Con información del SMN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV