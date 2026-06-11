Marchas en CDMX por inauguración del Mundial 2026; calles cerradas y rutas alternas

Hoy arranca el Mundial 2026, pero el sur de la CDMX será un auténtico caos. Si planeas salir este 11 de junio, necesitas conocer los cierres viales y las marchas que paralizarán la ciudad para evitar quedar atrapado en el tráfico durante horas.

Este jueves 11 de junio, la capital del país se convierte en el epicentro del futbol global con la esperada inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica se celebrará en el histórico Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, atrayendo a miles de aficionados locales y turistas internacionales.

Sin embargo, esta gran fiesta deportiva coincidirá con una serie de movilizaciones sociales masivas que amenazan con desquiciar la movilidad urbana. Diversos contingentes han decidido aprovechar la enorme atención mediática internacional para visibilizar sus demandas políticas y sociales, marchando directamente hacia el coloso de Santa Úrsula desde temprana hora.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y delegaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha implementado desde la madrugada el estricto operativo Última Milla. Este dispositivo de seguridad restringe drásticamente el acceso vehicular en un polígono de dos kilómetros alrededor del recinto, permitiendo el paso únicamente a vehículos oficiales y de emergencia.

Cierres viales: El cerco al Estadio Ciudad de México

Las autoridades capitalinas confirmaron que habrá cierres totales e infranqueables en calles aledañas como San Gabriel, San Benjamín, San Cástulo y San León en su cruce con la Avenida Santa Úrsula. En esta zona cero, solo podrán ingresar peatones que cuenten con su boleto digital previamente validado o vecinos que muestren su acreditación oficial con código QR.

Además de los bloqueos totales, se registrarán cortes parciales a la circulación en arterias que son vitales para la conexión del sur de la ciudad. La Calzada de Tlalpan, el Periférico Sur, la Avenida del Imán y la Avenida Insurgentes Sur presentarán severas complicaciones a lo largo del día, operando con carriles reducidos y filtros de revisión intermitentes.

Estos bloqueos estratégicos no serán breves ni temporales, por lo que la paciencia será clave para los conductores. Se estima que las restricciones vehiculares se mantendrán vigentes hasta tres horas después de que concluya el encuentro inaugural, afectando la movilidad de la zona sur hasta entrada la noche de este jueves.

Megamarchas: El otro desafío del 11 de junio

A la par del inmenso operativo de seguridad deportiva, al menos siete grupos distintos iniciarán megamarchas desde diferentes puntos estratégicos de la capital. Su objetivo principal es converger en las inmediaciones del estadio alrededor de las 13:00 horas, justo en los momentos previos al silbatazo inicial del esperado torneo mundialista.

Uno de los contingentes más grandes y organizados es el de la CNTE, que partirá desde la zona de San Jerónimo al surponiente de la ciudad. Los maestros disidentes tienen planeado avanzar sobre los carriles centrales del Periférico Sur, pasando por la zona arqueológica de Cuicuilco hasta llegar a los accesos de Santa Úrsula.

Por su parte, el combativo colectivo de Madres Buscadoras iniciará su recorrido pacífico en la zona del Estadio Olímpico Universitario. Su ruta trazada contempla avanzar sobre la Avenida Insurgentes Sur, lo que inevitablemente complicará el tránsito en toda la zona de Ciudad Universitaria y sus conexiones hacia el sur profundo.

A estas importantes movilizaciones se sumarán trabajadores del Poder Judicial saliendo desde la estación Perisur, pensionados de Pemex desde el Hospital Central, y grupos de campesinos. Estos últimos marcharán sobre la Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte, estrangulando otra de las principales vías de acceso al estadio.

El impacto de estas concentraciones masivas trascenderá con creces el sur de la ciudad, afectando otros nodos de transporte. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha emitido una alerta preventiva, recomendando a todos los viajeros anticipar sus traslados debido a posibles bloqueos sorpresa en sus vías de acceso.

Rutas alternas y consejos de supervivencia vial

Ante este complejo escenario urbano, la recomendación principal y más enfática de las autoridades es evitar por completo la zona sur si no es estrictamente necesario. Los análisis de tránsito indican que el momento más crítico para circular por estas alcaldías será en la franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Si tus compromisos te obligan a transitar por la ciudad durante este jueves, las mejores alternativas viales incluyen la Avenida Revolución, el Circuito Interior, Marina Nacional y el Eje 1 Norte. Utilizar estas rutas periféricas te permitirá esquivar los embotellamientos más severos que se formarán cerca de los contingentes.

Para los miles de aficionados que asistirán al partido inaugural, el uso del automóvil particular está total y absolutamente desaconsejado. En su lugar, el gobierno ha habilitado rutas de transporte de apoyo con autobuses especiales desde Perisur, Tasqueña y Universidad para facilitar la llegada segura al perímetro de seguridad.

El transporte público masivo, especialmente las líneas del Metro y el Tren Ligero, operará con dispositivos especiales de dosificación de usuarios para evitar aglomeraciones peligrosas en los andenes. Es vital recargar la tarjeta de movilidad integrada con anticipación y prepararse mentalmente para abordar vagones a su máxima capacidad.

Finalmente, para que este día histórico no se convierta en una pesadilla personal, sigue esta lista de recomendaciones de supervivencia vial:

Anticipa tus salidas: Agrega al menos dos horas extra a tus traslados habituales.

Agrega al menos dos horas extra a tus traslados habituales. Usa apps de navegación: Monitorea el tráfico en tiempo real para evadir bloqueos sorpresa.

Monitorea el tráfico en tiempo real para evadir bloqueos sorpresa. Evita el sur: Si no vas al partido, reprograma tus actividades en Coyoacán y Tlalpan.

Si no vas al partido, reprograma tus actividades en Coyoacán y Tlalpan. Mantente informado: Sigue las redes oficiales de la SSC para actualizaciones al minuto.

CT