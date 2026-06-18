Marchas en CDMX hoy 18 de junio: Rutas, horarios y calles cerradas por la CNTE

Este jueves 18 de junio de 2026, diversas marchas y bloqueos, liderados por la CNTE, podrían provocar afectaciones viales. Aquí te decimos cómo sobrevivir al asfalto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido su reporte diario, confirmando una jornada intensa de movilizaciones. Con el Mundial de 2026 como telón de fondo, las calles capitalinas serán escenario de protestas que exigen atención inmediata del gobierno.

A continuación, te compartimos los detalles de cada una de las manifestaciones programadas para que planifiques tus traslados con inteligencia.

Marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabeza la movilización más grande del día. Los docentes, que mantienen su plantón en el Centro Histórico, planean marchar después del mediodía hacia la "Última Milla" del Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).

Con el fin de presionar al Gobierno federal por sus demandas laborales, se busca aprovechar la visibilidad del partido entre México y Corea del Sur. Además, evalúan trasladar su campamento hacia Paseo de la Reforma, lo que colapsaría una de las arterias principales.

Colectivo Lleca: Escuchando la calle CDMX

Por otro lado, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Colectivo Lleca Escuchando la Calle se congregará a las 14:00 horas. Su punto de encuentro será la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la calle Abraham González.

Se espera que esta concentración afecte el tránsito local en la colonia Juárez. Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas como Bucareli o Avenida Chapultepec para evitar el embotellamiento en esta zona gubernamental.

Familias buscadoras en Reforma, CDMX

Más tarde, a las 17:00 horas, los Colectivos de Familias Buscadoras alzarán la voz en la Glorieta del Ahuehuete. Esta emblemática intersección en Paseo de la Reforma será el escenario donde exigirán justicia y celeridad en las investigaciones de desaparecidos.

El impacto vial en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc será significativo durante la tarde. Si sales de la oficina a esa hora, considera usar el Metrobús o el Metro para sortear el caos vehicular.

Ecos de Esperanza en Coyoacán

Finalmente, al sur de la ciudad, la organización Ecos de Esperanza se reunirá a las 12:30 horas. La cita es en la UAM Xochimilco, localizada en la Calzada del Hueso, alcaldía Coyoacán, lo que podría ralentizar el flujo en esta importante vía universitaria.

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Cierres viales en CDMX este jueves 18 de junio

Para que llegues a tiempo a tu destino, toma nota de los cierres viales confirmados y posibles afectaciones por cada marcha:

Centro Histórico: Cierres intermitentes por el plantón magisterial de la CNTE.

Cierres intermitentes por el plantón magisterial de la CNTE. Inmediaciones del Estadio Azteca: Operativo especial y bloqueos por la marcha de la CNTE a partir del mediodía.

Operativo especial y bloqueos por la marcha de la CNTE a partir del mediodía. Paseo de la Reforma: Afectaciones a la altura de la Glorieta del Ahuehuete (17:00 horas) y posible bloqueo si la CNTE reubica su campamento.

Afectaciones a la altura de la Glorieta del Ahuehuete (17:00 horas) y posible bloqueo si la CNTE reubica su campamento. Calle Abraham González: Cerrada a la altura de la Segob desde las 14:00 horas.

Cerrada a la altura de la Segob desde las 14:00 horas. Calzada del Hueso: Tránsito lento frente a la UAM Xochimilco al mediodía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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