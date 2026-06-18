Es oficial. El rey de España, Felipe VI, tendrá una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 25 de junio en Ciudad de México, informó este jueves la Casa Real española. El encuentro se realizará en un contexto de acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas registradas en los últimos años.

De acuerdo con la información oficial, el monarca español hará una escala en la capital mexicana antes de trasladarse a Guadalajara, donde asistirá al partido del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio.

Encuentro en Palacio Nacional

Según detalló la Casa Real, Felipe VI viajará a México atendiendo una invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La reunión bilateral se llevará a cabo en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, y posteriormente el rey continuará su viaje hacia Guadalajara.

La institución española señaló que esta visita se llevará a cabo en un contexto de "intensificación de las relaciones bilaterales" entre ambos países.

En el desplazamiento acompañarán al monarca el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La posibilidad de esta reunión ya había sido adelantada por la Presidenta Sheinbaum el pasado 8 de junio, al referirse al viaje que realizaría el rey de España para presenciar el encuentro mundialista de la selección española.

El encuentro también da muestra de la estabilización de las relaciones entre México y España, luego de las diferencias diplomáticas que surgieron cuando Sheinbaum decidió, en octubre de 2024, no invitar al monarca a su ceremonia de investidura presidencial.

La Mandataria justificó en aquella ocasión esa decisión por la negativa a responder la carta enviada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba un reconocimiento por los abusos cometidos durante la conquista.

Gestos recientes entre México y España

Durante los últimos meses se han registrado diversos gestos de acercamiento entre ambos gobiernos.

En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al Mundial 2026 en nuestro país mediante una carta en la que destacó que el torneo representaba "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

La Casa Real española recibió entonces "con agrado" la invitación personal dirigida al rey y subrayó la "relación fraternal" de amistad entre ambas naciones.

Posteriormente, en marzo, Felipe VI participó en Madrid en la exposición "La mujer en el México indígena", donde reconoció que durante la conquista de América hubo "mucho abuso".

El rey añadió que, al analizar determinados hechos con los valores actuales, estos "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque consideró que deben entenderse dentro de su contexto histórico.

La Presidenta Sheinbaum calificó esas declaraciones como un "gesto de acercamiento" por parte del jefe de Estado español.

La visita de Sheinbaum a España

Otro de los acercamientos recientes ocurrió el pasado mes de abril, cuando Claudia Sheinbaum viajó a Barcelona para participar en una cumbre de líderes de izquierda encabezada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

La próxima reunión entre Felipe VI y Sheinbaum en Ciudad de México marcará uno de los encuentros de mayor nivel entre ambas naciones desde el inicio del proceso de distensión diplomática y se producirá en el marco de la celebración del Mundial de Fútbol 2026.

Lo que debes saber sobre el encuentro entre España y México

Fecha: 25 de junio de 2026

Lugar: Palacio Nacional, Ciudad de México

Participantes: Felipe VI y Claudia Sheinbaum

Motivo del viaje: asistencia del rey al partido España vs Uruguay del Mundial 2026 en Guadalajara

Acompañantes del rey: José Manuel Albares y Milagros Tolón

*Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF