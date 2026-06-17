Marchas en CDMX hoy 17 de junio: Rutas, horarios y calles cerradas por la CNTE

¿Vas a salir hoy en la Ciudad de México? Toma precauciones, porque este miércoles 17 de junio se esperan múltiples marchas y bloqueos que desquiciarán el tráfico. Conoce aquí las rutas, horarios y alternativas viales para que las protestas no arruinen tu día ni te hagan llegar tarde.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido una alerta vial de máxima prioridad para la CDMX, confirmando una jornada sumamente intensa de movilizaciones sociales. Se tienen programadas al menos cuatro marchas, cinco concentraciones y diversos eventos masivos que afectarán principalmente la movilidad en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco a lo largo del día.

El contingente más numeroso y que generará mayor impacto será el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los docentes iniciarán sus actividades de protesta a las 10:00 horas con una asamblea masiva en la emblemática Torre El Caballito, ubicada sobre Paseo de la Reforma, donde se espera la llegada de más de mil manifestantes que podrían cerrar carriles centrales.

Exigencias del magisterio y bloqueos en el sur

Además de la fuerte concentración en el centro neurálgico, la CNTE mantendrá una presencia inamovible en el sur de la capital mexicana. A la misma hora, otro grupo numeroso de maestros bloqueará la intersección de Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, muy cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y de importantes plazas comerciales.

Las demandas principales de los docentes movilizados incluyen la derogación definitiva de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa aprobada en 2019. Asimismo, los manifestantes exigen un aumento salarial del cien por ciento directo al sueldo base y el regreso al sistema de pensiones tradicional, eliminando el esquema de las Afores para asegurar un retiro digno.

Otras movilizaciones que colapsarán la tarde

Por la tarde, el panorama vial no mejorará en absoluto, ya que diversos colectivos ciudadanos tomarán las calles del centro histórico para alzar la voz. A las 17:00 horas, el Grupo de Animación "Fuerza Cafetera" marchará desde el Monumento a la Revolución rumbo al Hemiciclo a Juárez, protestando enérgicamente contra la gentrificación y exigiendo el derecho a una vivienda digna.

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También se registrarán movilizaciones escalonadas y continuas hacia el Estadio Ciudad de México desde distintos puntos estratégicos del sur de la ciudad. Los contingentes ciudadanos partirán a las 11:00 horas desde el Embarcadero Fernando Celada, a las 13:00 horas desde el Parque Libertad 2 de Octubre y a las 15:00 horas desde la estación del Metro Taxqueña, complicando el tránsito local.

Alternativas viales y recomendaciones clave

Ante este complejo escenario de caos vehicular, las autoridades capitalinas recomiendan encarecidamente a los automovilistas evitar las zonas de conflicto y utilizar rutas alternas planificadas. Para quienes circulan obligatoriamente por el centro, se sugiere tomar la Avenida Insurgentes, el Eje Central Lázaro Cárdenas o el Circuito Interior para esquivar los cortes intermitentes que se darán en Reforma.

En la zona sur, la mejor opción para evitar el severo embotellamiento en la zona de Acoxpa será utilizar el Anillo Periférico, el Canal de Miramontes o la Calzada de Tlalpan como vías de escape. Es fundamental anticipar los traslados con mucha cautela y mantenerse informado minuto a minuto a través de las redes sociales del Centro de Orientación Vial.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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