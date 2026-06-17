Lotería Nacional Sorteo Mayor 4016: resultados del 16 de junio

La edición 4016 del Sorteo Mayor, tómbola que cada martes reparte como primer premio 21 millones de pesos en tres series de 7 millones cada una, fue celebrada anoche en el edificio de la Lotería Nacional.

El premio por cachito de la serie ganadora es de 350 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 17433, cuya serie 1 fue puesta a la venta en la Ciudad de México; la 2 en Monterrey, Nuevo León, y la 3 fue comercializada por medios electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 3, excepto aquellos con las terminaciones 7433, 433 y 33, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 4, excepto a los números con cifras finales 3594, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor; y a los terminados en 6.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Mayor 4016 conmemoró a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que este año cumple su 120 aniversario, y al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que celebra 80 años de su fundación.

Resultados de sorteos nocturnos del 16 de junio

Chispazo 12072 de las 21:00 horas

02, 08, 17, 22, 27

Tris Clásico 36187 de las 21:00 horas

1, 6, 0, 9, 5

Gana Gato 2996

Número ganador:

5 4 5

4 # 4

5 4 5

Melate Retro 1643