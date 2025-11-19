Metrobús CDMX anuncia cierre de estación por varios días

Recientemente, el Servicio del Metrobús de la Ciudad de México se encuentra realizando modificaciones y mantenimiento, con el objetivo de mejorar su servicio. Por ello, las autoridades informaron que la Línea 2, que va desde Tacubaya a Tepalcates, es de las principales afectadas.

Por medio de redes sociales, informaron a los usuarios que la estación Iztacalco permanecerá sin servicio, por lo que instaron a la población a tomar precauciones y planificar sus traslados, ya que esta medida será por varias semanas.

¿Cuándo cierra la estación Iztacalco del Metrobús?

Según el comunicado oficial, esta estación de la Línea 2 del Metrobús CDMX permanecerá cerrada a partir de este miércoles 19 de noviembre a las 10:00 p.m., es decir, durante el día aún ofrecerá servicio como de costumbre.

Asimismo, retomará operaciones hasta el próximo 5 de diciembre.

“Por trabajos de mantenimiento mayor, la estación Iztacalco de la Línea 2, suspenderá servicio el miércoles 19 de noviembre a partir de las 22:00hrs y reanudará operaciones hasta el 5 de diciembre. Tómalo en cuenta y prevé tu trayecto”, compartió la cuenta oficial de X del Metrobús CDMX.

¿Por qué hay mantenimiento en la estación Iztacalco?

El mantenimiento se debe a la incorporación de autobuses biarticulados en la Línea 2 del Metrobús CDMX , algo que transformará la experiencia de los usuarios en una de las rutas más transitadas de la ciudad.

El proyecto tiene como objetivo adaptar la infraestructura de 3 estaciones clave para atender la alta demanda, así como mejorar la calidad del servicio de transporte público.

"La finalidad de este servicio es impulsar mejoras en la infraestructura del sistema, con el propósito de optimizar su capacidad operativa y la calidad del servicio , en respuesta a las condiciones actuales de aforo. El objetivo principal es ejecutar intervenciones técnicas especializadas que permitan adaptar funcionalmente las estaciones de la Línea 2 para la operación de unidades biarticuladas”, se detalló en el documento del proyecto.

