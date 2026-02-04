Beca Rita Cetina: ¿Cuál será el monto del pago en febrero?

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México para apoyar económicamente a familias con estudiantes de educación básica, el objetivo de la misma es el asegurar que ningún alumno abandone la escuela por falta de recursos.

En el mes de febrero las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina verán reflejado un depósito en sus tarjetas por parte del Banco del Bienestar, el cual podría alcanzar los 5 mil 700 pesos para los estudiantes de nuevo ingreso. Con este pago, el estudiante beneficiario estaría recibiendo un pago triple, esto con el objetivo de regularizar a los alumnos que se incorporaron recientemente al programa.

¿Quiénes recibirán el pago de 5 mil 700 pesos?

El depósito de 5 mil 700 pesos está destinado exclusivamente a las familias con una hija o hijo de nuevo ingreso en nivel secundaria que recibieron su tarjeta bancaria durante el mes de enero de 2026.

Este pago extraordinario cubre tres bimestres completos para poner al corriente a los nuevos beneficiarios con respecto a quienes ya estaban inscritos y de manera activa recibían este apoyo económico por parte del programa.

Para ser más específicos, los alumnos que sí podrán aplicar a este pago triple, serán los registrados en los periodos: septiembre-octubre de 2025, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026.

¿Cuál será el monto estándar a recibir en el mes de febrero por parte de la Beca Rita Cetina?

Por otro lado, para aquellos que ya formaban parte de este programa social y que han recibido de forma regular sus anteriores pagos, los montos económicos que recibirán en el mes de febrero serán los siguientes:

Pago base: $1,900 pesos por bimestre por familia.

$1,900 pesos por bimestre por familia. Estudiante adicional: $700 pesos extra por cada hijo o hija extra que curse la secundaria.

$700 pesos extra por cada hijo o hija extra que curse la secundaria. Apoyo para útiles y uniformes: Se ha anunciado un pago extra de $2,500 pesos anuales para estudiantes de primaria pública, el cual puede solicitarse tras asistir a asambleas informativas en febrero.

CT