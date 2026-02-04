Hoy No Circula este miércoles 4 de febrero en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México fue catalogada esta mañana como “aceptable” por la Dirección de Monitoreo Atmosférico, aunque con la presencia de partículas PM₂.₅ que representan un riesgo “moderado” para la salud.El pronóstico de lluvias ligeras y chubascos en la capital para este día podría contribuir a mantener la concentración de contaminantes dentro de los límites permitidos. Por ello, no se espera una contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de miércoles:Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.Todas las estaciones de monitoreo se mostraban en verde (calidad "buena") a excepción de Merced, que estaba en amarillo (calidad "aceptable").La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.