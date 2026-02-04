Metro CDMX: ¿habrá cierre de líneas y estaciones por paro de trabajadores?

Te informamos que este miércoles 4 de febrero el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro operará de manera normal. A pesar de la movilización convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores, tanto las autoridades como el sindicato han aclarado que no se prevé un paro de labores ni el cierre de ninguna de las estaciones, esto con el objetivo de no afectar la ruta cotidiana de la ciudadanía mexicana.

No obstante, los trabajadores continúan con sus planes de realizar una marcha de protesta para visibilizar sus demandas. A continuación, te informamos todos los detalles que debes saber al respecto:

Hora de inicio de la manifestación: 15:30 horas.

15:30 horas. Punto de partida: Estación Metro Balderas (intersección de Av. Chapultepec y Niños Héroes).

Estación Metro Balderas (intersección de Av. Chapultepec y Niños Héroes). Destino final de la manifestación: La Plaza de la Constitución (Zócalo).

La Plaza de la Constitución (Zócalo). Posibles rutas: El contingente podría avanzar por Arcos de Belén o Av. Juárez, siguiendo por Eje Central y 5 de Mayo hasta el Zócalo.

¿Qué exigen los trabajadores del Metro de la Ciudad de México?

La protesta responde a la falta de respuesta por parte de las autoridades capitalinas ante la solicitud de recursos indispensables para la operación segura del sistema. Las demandas principales son las siguientes:

Presupuesto para refacciones y materiales para el mejoramiento de las instalaciones

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura específica

Seguridad laboral para los operadores y trabajadores del Metro

Ante este panorama, te brindamos algunas sugerencias para que tus traslados cotidianos no se vean afectados ante la manifestación que se suscitará el día de hoy:

Anticipa tus traslados: Aunque no hay paro total, el sindicato no descarta acciones escalonadas que podrían generar retrasos o reducción de trenes durante la tarde.

Aunque no hay paro total, el sindicato no descarta acciones escalonadas que podrían generar retrasos o reducción de trenes durante la tarde. Evita la zona centro: Se esperan afectaciones viales considerables en las inmediaciones de Balderas y el Zócalo.

Se esperan afectaciones viales considerables en las inmediaciones de Balderas y el Zócalo. Usa rutas alternas: Considera utilizar Metrobús, RTP o Ecobici si tu destino es el Centro Histórico.

CT