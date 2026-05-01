Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.

Según se comunicó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

