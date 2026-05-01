Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se comunicó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga