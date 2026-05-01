Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 1 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara