Viernes, 01 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 1 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones