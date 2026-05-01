Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 1 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

