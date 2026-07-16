Marcha CNTE: calles cerradas y alternativas viales hoy 16 de julio

Si te diriges al corazón de la capital hoy, prepárate. La marcha magisterial de este jueves promete obstaculizar el tráfico, por lo que conocer las calles cerradas y alternativas viales será tu mejor herramienta para no quedar atrapado. ¿Qué exigen los docentes y por dónde pasarán exactamente?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vuelve a tomar las calles de la CDMX este jueves 16 de julio de 2026, generando un nuevo reto para la movilidad urbana. Esta movilización masiva ha encendido las alertas de las autoridades de tránsito desde las primeras horas del día.

Esta protesta, encabezada principalmente por la Sección 9 del magisterio disidente, junto con el respaldo de las secciones 10, 11 y 60, busca presionar a las autoridades gubernamentales. Su objetivo principal es exigir que se cumplan a cabalidad los acuerdos laborales que quedaron pendientes tras las intensas huelgas de meses anteriores.

¿Cuándo y dónde inicia la protesta magisterial?

La concentración de los docentes está programada para comenzar a las 9:00 de la mañana, un horario verdaderamente crítico para miles de capitalinos que se dirigen a sus centros de trabajo, escuelas o compromisos matutinos. Se recomienda salir con mucha anticipación si tu ruta cruza por el centro.

El punto de encuentro principal será frente a las oficinas de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM). Estas instalaciones se encuentran ubicadas en el número 165 de la calle Isabel la Católica, en pleno Centro Histórico, una zona que de por sí presenta alta carga vehicular.

Desde ese lugar, los manifestantes tienen planeado avanzar en un gran contingente hacia las instalaciones de la Coordinación General de Recursos Humanos. Este desplazamiento peatonal masivo provocará cortes a la circulación en diversas arterias aledañas, complicando el tránsito local y las rutas de transporte público que operan en la superficie.

Aunque los organizadores no han confirmado si extenderán su ruta hacia la plancha del Zócalo capitalino, la presencia de los docentes garantiza un fuerte despliegue de seguridad. Elementos de tránsito estarán abanderando la zona en todo el perímetro central para intentar agilizar el flujo de automóviles atrapados.

Calles cerradas por la marcha de la CNTE hoy

Las autoridades de vialidad han advertido de manera enfática que el avance de los contingentes afectará severamente la movilidad en la zona centro. Estas complicaciones no solo se sentirán durante la mañana, sino que podrían extenderse hasta altas horas de la tarde dependiendo de la duración del mitin.

Entre las principales vías que sufrirán cierres totales o parciales se encuentran la avenida Fray Servando Teresa de Mier, la calle José María Izazaga y la siempre concurrida Arcos de Belén. Si sueles transitar por estas avenidas, es imperativo que busques otra ruta para llegar a tu destino hoy.

Asimismo, se prevén bloqueos intermitentes en la calle Chimalpopoca y en el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las arterias más importantes que conecta el sur con el norte de la ciudad. Un cierre en este eje suele generar un efecto dominó que colapsa las calles secundarias a su alrededor.

Por esta razón, es fundamental mantenerse atento a los reportes en tiempo real del Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la policía capitalina. Conforme avance la protesta y se muevan los contingentes, podrían implementarse nuevos desvíos no programados que cambien por completo la dinámica del tráfico en la zona.

Alternativas viales para sobrevivir al tráfico

Para evitar contratiempos y llegar a tu destino a tiempo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda encarecidamente anticipar tus salidas. La mejor estrategia para los conductores este jueves será optar por rutas periféricas que rodeen por completo el primer cuadro de la capital mexicana.

A continuación, te presentamos una lista de recomendaciones y alternativas viales para evitar el caos vehicular durante esta jornada de manifestaciones magisteriales:

Utiliza el Paseo de la Reforma o la Avenida Chapultepec si tu destino se encuentra hacia la zona poniente.

Opta por el Eje 1 Oriente o el Eje 2 Oriente para cruzar la ciudad de norte a sur sin acercarte al conflicto.

El Viaducto Miguel Alemán es la opción ideal para trayectos largos que requieran esquivar el centro.

Deja el auto en casa y utiliza el Metro de la Ciudad de México como tu principal medio de transporte.

Recuerda que el transporte público subterráneo no se ve afectado por los bloqueos en superficie, convirtiéndose en tu mejor aliado. Las líneas 1, 2 y 8 del Metro te permitirán acercarte al centro sin tener que lidiar con el estrés de los embotellamientos y los cláxones incesantes.

¿Por qué protestan los maestros esta vez?

El magisterio disidente exige a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el cumplimiento estricto de un pliego petitorio. Este documento fue acordado en mesas de trabajo tripartitas realizadas en junio, pero los maestros aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria ni acciones concretas.

Entre sus demandas más urgentes destacan la entrega de 240 becas, la homologación de prestaciones laborales con docentes de otras entidades y el pago de bonos adicionales atrasados. Finalmente, también solicitan la revisión de expedientes para concretar el proceso de basificación de más de cuatro mil maestros.

CT