Marcha Army por concierto de BTS en CDMX: calles cerradas y alternativas viales

En el marco del anuncio del regreso de BTS a los escenarios en 2026, y a pocos días de que inicie la preventa oficial de boletos para sus conciertos en la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que enviará un exhorto a la empresa Ticketmaster para solicitar claridad sobre los precios y condiciones de venta de los boletos.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Iván Escalante, detalló que esta acción responde a las miles de solicitudes recibidas por parte de seguidores del grupo surcoreano. De acuerdo con el funcionario, se han contabilizado más de 4 mil peticiones enviadas mediante mensajes, correos electrónicos y otros canales formales.

"Hemos verificado que los datos personales de los compradores se resguarden. También los usuarios que compran los boletos firman un documento que compromete a la empresa a resguardarlos. Sí, la semana pasada se anunció que habrá tres conciertos, por los que se recibieron 4 mil 746 solicitudes a Profeco para revisar que se anuncien los mapas de los asientos, que se determine cuáles van a ser los cargos y las condiciones, así como qué incluyen los paquetes especiales", señaló Escalante durante su intervención.

Además, agregó:

"Hay comunicación muy fluida entre las personas consumidoras y la boletera. Hoy se enviará un exhorto para que se publique la información que exigen los fans".

Mientras tanto, la comunidad de seguidores de BTS en México, conocida como ARMY, anunció la realización de una marcha pacífica este lunes 19 de enero de 2026 en la capital del país. La movilización tiene como objetivo solicitar transparencia a las empresas OCESA y Ticketmaster, así como el acompañamiento de Profeco, ante la falta de información detallada previa a la preventa.

Bajo el lema “Sin mapa y precios, no compramos”, los fans manifestaron su inconformidad por la ausencia de datos claros sobre el costo de los boletos y la distribución de zonas en el recinto, además de expresar su rechazo a la aplicación de la tarifa dinámica en este evento.

La ruta de las ARMY

La convocatoria para la marcha fue difundida en redes sociales por colectivos como btsmexicoborahae world. De acuerdo con la información compartida, el punto de reunión comenzó en el Metro Cuauhtémoc a las 9:00 de la mañana, desde donde el contingente avanzó hacia las oficinas de Profeco, ubicadas en la Calle Dr. José María Vértiz número 11, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que el recorrido incluya vialidades principales que conectan la zona de Avenida Chapultepec con la colonia Doctores, lo que podría ocasionar afectaciones viales durante la mañana de este lunes. Entre las áreas con mayor probabilidad de complicaciones se encuentran los alrededores del Metro Cuauhtémoc, la Avenida Chapultepec y el Eje 1 Poniente (Avenida Cuauhtémoc).

Como alternativas para evitar los posibles cierres o congestionamientos, se sugiere utilizar rutas como Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Insurgentes o Viaducto Miguel Alemán, especialmente para quienes se desplazan de oriente a poniente.

La protesta surge en un contexto marcado por el anuncio de tres fechas de BTS en la Ciudad de México para el mes de mayo, como parte de su gira mundial tras concluir el periodo de servicio militar obligatorio de sus integrantes. Aunque el mapa del recinto ya es visible desde la noche del domingo 18 de enero, los precios de los boletos aún no han sido publicados, situación que ha generado preocupación entre los seguidores.

Los fans han señalado que la falta de información anticipada sobre costos y zonas dificulta una planeación equitativa para la compra de boletos y puede propiciar prácticas como la reventa y la aplicación de cargos elevados derivados de algoritmos de demanda. En días previos, la comunidad ya había solicitado públicamente a OCESA, Ticketmaster y Profeco atender este tema.

