Bloqueo de transportistas: ¿habrá cierres este 25 de noviembre?

Ayer, transportistas convocados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realizaron bloqueos coordinados en varias carreteras de México en demanda de mejores precios para granos y oleaginosas, mayor seguridad y la no aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Las manifestaciones causaron caos en logística y transporte y, ante la falta de acuerdos con las autoridades, ha surgido la duda de si este martes continuarán los paros o habrá circulación normal.

Los bloqueos del lunes comenzaron en las carreteras que conectan la Ciudad de México con el Estado de México e Hidalgo y, con el paso de las horas, se extendieron a San Luis Potosí; Zacatecas; Chihuahua; Tamaulipas; Coahuila; Puebla; Querétaro; Guerrero; Sinaloa; Guanajuato; Michoacán; Aguascalientes; Sonora; Veracruz; Jalisco; Tlaxcala y Durango.

Además de carreteras, los inconformes bloquearon la aduana de Ciudad Juárez y provocaron la suspensión de labores en el puerto de Manzanillo para proteger las rutas fiscales, evitar congestionamientos externos y garantizar la continuidad de la cadena logística, según explicó la autoridad local.

En total fueron 29 bloqueos: 17 en carreteras federales y 12 en estatales.

¿En qué estados podría haber bloqueos de agricultores?

La convocatoria proponía el megabloqueo solo para el día 24 de noviembre, pero algunas representaciones locales han mostrado divergencias y manifestado su intención de continuar con los cierres.

En el Estado de México, campesinos advirtieron que el cierre de casetas se repetirá a lo largo de la semana, mientras que los productores de Jalisco han considerado los bloqueos como “de duración indefinida”.

Hasta la noche de ayer, en Jalisco seguían los manifestantes en:

Adolfo Ruiz Cortines y autopista Guadalajara–Morelia, colonia San Antonio, en La Barca: bloqueo de la vialidad a la altura del Hotel Kristal.

Carretera estatal Ciudad Guzmán – Acatlán de Juárez, en Gómez Farías: los manifestantes se retiraron del punto; la vialidad quedó libre.

Carretera Guadalajara–Atlacomulco, en Ocotlán: bloqueo de la caseta Ocotlán por 20 vehículos y 50 personas.

Atotonilco–La Barca, cruce con Revolución: los manifestantes se retiraron del punto; vialidad libre.

Atotonilco–Ayotlán, sobre el libramiento: bloqueo intermitente por 15 personas en ambos sentidos.

Autopista Guadalajara–Colima, kilómetro 87, ingreso a Ciudad Guzmán: bloqueo de la vialidad por campesinos y tractores.

Al mediodía, más de un centenar de productores se concentraron en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Agricultura para exigir compromisos por escrito sobre el costo del maíz. Reclamaron que el precio mínimo prometido de seis mil 150 pesos por tonelada sigue siendo solo una promesa, mientras los industriales pagan menos de cinco mil 200.

EFE/F. Gutiérrez

La ANTAC niega haber sido convocada a mesa de diálogo

El Gobierno Federal convocó a una mesa de diálogo para evitar nuevos bloqueos.

En rueda de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez aseguró que se sostiene un diálogo permanente con los agricultores y que no había motivos para las movilizaciones.

Afirmó que en las últimas tres semanas se realizaron más de 200 reuniones con productores del campo y ayer mismo anunció un conversatorio para discutir los temas en disputa. Sin embargo, un poco más tarde, la ANTAC negó haber sido convocada a dichas negociaciones. También negaron vínculos políticos y reivindicaron la legitimidad de sus protestas.