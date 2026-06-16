Este martes 16 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo nuevas protestas en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) como parte de la huelga nacional que tiene como fin exigir la atención de sus demandas laborales y de seguridad social. El cese nacional se mantiene indefinido y está vigente desde hace 16 días.

Protestas de la CNTE en CDMX este 16 de junio

Las actividades iniciarán a las 10:00 horas en tres puntos estratégicos de la capital: la Glorieta de El Caballito, donde participarán integrantes de la Sección XIV y del Área Metropolitana; el Ángel de la Independencia, con presencia de la Sección XXII de Oaxaca; y la zona de Insurgentes y Reforma, donde se concentrarán las secciones XXXIV, XVIII, LVIII y VII. La CNTE informó que otros contingentes se incorporarán a las movilizaciones conforme a sus posibilidades.

Se demanda la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Las protestas forman parte de la jornada de lucha que el magisterio disidente mantiene para demandar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones, el regreso a un esquema solidario de jubilación, incrementos salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

La coordinadora también ha insistido en la derogación de aspectos de la reforma educativa y en la instalación de una mesa de negociación que atienda de manera directa sus planteamientos. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su gobierno mantiene disposición al diálogo, pero ha reiterado que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable por el impacto financiero que tendría para las finanzas públicas.

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