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Protestas de la CNTE en CDMX HOY 16 de junio; horarios y vialidades afectadas

Las protestas de la CNTE en Ciudad de México (CDMX) forman parte de la jornada de lucha que el magisterio disidente mantiene para demandar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Por: SUN .

la CNTE considera que las respuestas gubernamentales no atienden sus demandas centrales, SUN / ARCHIVO

la CNTE considera que las respuestas gubernamentales no atienden sus demandas centrales, SUN / ARCHIVO

Este martes 16 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo nuevas protestas en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) como parte de la huelga nacional que tiene como fin exigir la atención de sus demandas laborales y de seguridad social. El cese nacional se mantiene indefinido y está vigente desde hace 16 días.

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Protestas de la CNTE en CDMX este 16 de junio 

Las actividades iniciarán a las 10:00 horas en tres puntos estratégicos de la capital: la Glorieta de El Caballito, donde participarán integrantes de la Sección XIV y del Área Metropolitana; el Ángel de la Independencia, con presencia de la Sección XXII de Oaxaca; y la zona de Insurgentes y Reforma, donde se concentrarán las secciones XXXIV, XVIII, LVIII y VII. La CNTE informó que otros contingentes se incorporarán a las movilizaciones conforme a sus posibilidades.

Se demanda la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Las protestas forman parte de la jornada de lucha que el magisterio disidente mantiene para demandar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones, el regreso a un esquema solidario de jubilación, incrementos salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

La coordinadora también ha insistido en la derogación de aspectos de la reforma educativa y en la instalación de una mesa de negociación que atienda de manera directa sus planteamientos. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su gobierno mantiene disposición al diálogo, pero ha reiterado que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable por el impacto financiero que tendría para las finanzas públicas.

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Asimismo, ha defendido las propuestas presentadas por la administración federal, entre ellas la congelación de la edad mínima de jubilación y diversas medidas para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado. Pese a ello, la CNTE considera que las respuestas gubernamentales no atienden sus demandas centrales, por lo que ha decidido mantener la huelga nacional, el plantón instalado en el Zócalo capitalino y las movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades del país.
 

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