A menos de dos meses del inicio del Mundial, organizaciones y activistas jugaron ayer una “cascarita” en la calle, para visibilizar la crisis de desapariciones en México con más de 130 mil personas no localizadas.

La actividad, titulada “Cascarita por la memoria y contra el olvido”, se llevó a cabo en la Glorieta de las y los desaparecidos en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, 10 días después del informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) que el Gobierno mexicano ha rechazado y criticado.

“México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina. Esta campaña es una medida de prevención y advertencia para quienes visitan el país, donde la impunidad es la norma”, dijo el abogado y especialista en Derechos de personas desaparecidas y sus familias, Jorge Verástegui González.

“Damos nuestro respaldo total al CED ante un sistema de justicia mexicano que llega tarde o simplemente no llega, la vigilancia internacional es nuestra única garantía de verdad, denunciamos abandono institucional e intentos sistemáticos por matizar las cifras y administrar el dolor”, añadió el también activista.

El informe del comité de la ONU señaló al país como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, y alertó de que los casos registraron un repunte significativo en los últimos meses.

Además, destacó que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 -el 38 % del total global- y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes. También advierte de fallos graves en los sistemas de respuesta del Estado.

El pasado martes, Claudia Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos de México pueda ser un crimen de lesa humanidad, tal y como señaló la semana pasada el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), extremo que Sheinbaum rechazó porque, aseguró, este tipo penal requiere “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado al tiempo que volvió a criticar su reciente informe por sus “debilidades” y su “orientación”.

Para Héctor Flores, quien busca a Héctor Daniel, su hijo, desde 2021, consideró que “es importante lograr esta empatía con toda la sociedad y con motivo del Mundial conectar con las personas que desconocen el tema de los desaparecidos”.

Adelantó que el 10 y 11 de junio, cuando arranca el Mundial, cientos de familiares de desaparecidos estarán en la Ciudad de México donde darán a conocer sus casos. “La desaparición forzada no es un tema solo del gobierno sino de toda la sociedad”, añadió.

Diferencias centrales entre informe de la ONU y el Gobierno

1. Naturaleza del fenómeno

ONU (CED): Considera que hay indicios de desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, incluso con posibles características de crímenes de lesa humanidad.

Considera que hay indicios de desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, incluso con posibles características de crímenes de lesa humanidad. Gobierno de México: Rechaza esa clasificación y sostiene que no existe una política de Estado para desaparecer personas.

2. Responsabilidad del Estado

ONU (CED): Señala posible participación directa, indirecta o por “aquiescencia” (tolerancia) de autoridades.

Señala posible participación directa, indirecta o por “aquiescencia” (tolerancia) de autoridades. Gobierno de México: Afirma que la mayoría de los casos son responsabilidad del crimen organizado, no del Estado.

3. Grado de la crisis

ONU (CED): Advierte una crisis grave y persistente, con más de 130 mil desaparecidos y colapso forense.

Advierte una crisis grave y persistente, con más de 130 mil desaparecidos y colapso forense. Gobierno de México: Reconoce el problema, pero sostiene que no está rebasado y que hay avances institucionales.

CT