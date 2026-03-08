La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que esta semana se discutirá la iniciativa de reforma al Artículo 127 de la Constitución Política, para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los altos funcionarios públicos.

¿En qué consiste la reforma que limita las "pensiones doradas"?

En un videomensaje en redes sociales, la senadora detalló que con la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo Federal el martes pasado se pondrá fin a las llamadas "pensiones doradas", pues los funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50% de lo que gana la Presidenta de la República, lo que equivale actualmente a 70 mil pesos mensuales.

Castillo Juárez destacó que senadoras y senadores también estarán muy pendientes de la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados en torno a la reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum remitió la semana pasada al Congreso de la Unión.

Señaló que otro importante tema en la agenda de esta semana en la Cámara de Senadores será la rendición del Informe Anual de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado puntualizó que el Senado de la República "seguirá discutiendo y aprobando dictámenes de consenso", además de que se abrirá el espacio para que una persona hablante en lengua indígena comparta en la sesión del pleno del próximo miércoles sus propuestas, experiencias y el significado de su cultura.

Recordó que este lunes 9 de marzo se realizará la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la que se revisarán los temas a tratar en el Senado, mientras que en la reunión de la Mesa Directiva del martes se decidirá la agenda en específico.

Laura Itzel Castillo Juárez invitó en su mensaje en redes sociales a conmemorar este domingo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, pues destacó que "hoy, sin duda, es tiempo de mujeres".

¿Qué son las “pensiones doradas” en México?

Las llamadas “pensiones doradas” son jubilaciones con montos extraordinariamente altos que reciben algunos exfuncionarios de alto nivel en México , principalmente de empresas públicas como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.

Este tipo de pensiones han sido señaladas durante años como un privilegio histórico dentro del sector público, ya que en algunos casos superan incluso el salario de la Presidenta de la República. Además, representan un gasto millonario para las finanzas públicas.

Ante esta situación, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum impulsa una reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de limitar estos pagos. La propuesta plantea que las jubilaciones de altos funcionarios no superen el 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con la iniciativa, la medida aplicaría únicamente a funcionarios de confianza en organismos descentralizados y empresas paraestatales, por lo que no afectaría a trabajadores sindicalizados ni a integrantes de las fuerzas armadas.

El Gobierno federal estima que con esta modificación constitucional se podría generar un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos anuales, recursos que se buscaría destinar a programas sociales y de bienestar.

En algunos casos documentados, jubilados de estas instituciones han llegado a recibir pensiones hasta 39 o incluso 140 veces superiores al ingreso promedio nacional, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de eliminar estos esquemas de retiro considerados excesivos.

