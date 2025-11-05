Diputados aprueban Presupuesto de Egresos 2026, van por recortes al PJ, INE y FGR

Tras casi siete horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría en lo general el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026, con un gasto neto total de 10.1 billones de pesos.

La discusión de los artículos reservados se llevará a cabo hoy, una vez que se reanude la sesión luego del receso decretado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), quien adelantó que serán por la totalidad del PEF, incluyendo anexos, con lo cual se estima sean más de dos mil.

Morena presentará 12 reservas y reasignaciones al gasto por 17 mil 788 millones de pesos para favorecer a áreas prioritarias, sacrificando el gasto del Instituto Nacional Electoral, de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, explicó que se recortarán 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, mil millones de pesos al INE, y 900 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Abundó en que de esos recortes, se destinarán 2 mil millones de pesos a cultura, y lo restante se repartirá a la protección de áreas naturales protegidas, a educación, y a ciencia y tecnología.