Campesinos liberan carreteras en Tlaxcala tras promesa de diálogo

Campesinos de Tlaxcala que mantenían bloqueadas dos carreteras federales y una vía férrea en demanda de mejores precios de garantía, amenazaron con bloquear la Feria de Tlaxcala y sólo de esa forma funcionarios del sector agrícola y de la Secretaría de Gobierno abrieron un diálogo para liberar las vías.

Durante varios días los productores mantuvieron bloqueadas las carreteras México-Los Reyes Zacatepec, a la altura de Nanacamilpa y Sanctórum, y la autopista Arco Norte, en el tramo de Calpulalpan, en demanda de apoyos al campo.

También instalaron un bloqueo en la vía férrea de Muñoz de Domingo Arenas, a la altura de la comunidad de Cuamantzingo, aunque este continúa bloqueado.

Entre la tarde y noche del pasado viernes, aceptaron retirar los bloqueos y permitir la circulación de las dos carreteras de jurisdicción federal, bajo la promesa de que, en próximos días, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, estará en Tlaxcala para encabezar una mesa de diálogo para favorecer el campo local.

Así lo prometieron el secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña, y el secretario de Gobierno, Antonio Ramírez, tras presentarse a una mesa de diálogo, ante los campesinos, en la zona donde estaban los bloqueos y no en sus respectivas oficinas como ellos lo exigían. Asistieron después de que amenazaron con bloquear la Feria de Tlaxcala.

Los trabajadores del campo local exigen, además de un precio de garantía justo para sus cosechas, subsidios para diesel y fertilizantes. Según ellos, el propio Berdegué Sacristán se comprometió a negociar con ellos en Tlaxcala y no en la ciudad de México.

“El doctor Berdegué se comprometió a venir aquí a Tlaxcala”, remarcó uno de los productores.

Los campesinos aclararon que la liberación de las vías carreteras no es definitiva, sino que depende de que los funcionarios cumplan la promesa de definir una mesa de diálogo con el responsable de la policía nacional agrícola.

Por ello, remarcaron que continuará cerrada la vía férrea en la comunidad de Cuamantzingo por donde los trenes trasladan diversas mercancías hacia las diferentes zonas industriales de Tlaxcala y la región.

“Hasta que venga (Julio Berdegué Sacristán) se levanta lo de las vías y hasta que venga también se mueven los tractores porque no nos vamos a doblar a la primera y no nos vamos a doblar con una promesa y tampoco queremos que vaya escalando”, acotó uno de los campesinos.

Abrieron las carreteras bajo amenazas. A decir de los campesinos, “era innecesario llegar hasta este momento”, con bloqueos carreteros, para exigir atención de las autoridades locales y federales porque éstas ya tenían su pliego petitorio desde el pasado 17 de octubre y no lo atendieron.

Además, reclamaron a los funcionarios locales amenazas en su contra como estrategia para que liberaran las carreteras.