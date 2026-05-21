El rechazo del proyecto “Perfect Day” en Mahahual tomó fuerza tras revelarse que 306 especies animales podían verse afectadas por el desarrollo turístico impulsado por Royal Caribbean. El dato encendió el debate nacional entre turismo, conservación ambiental y el futuro del Caribe mexicano.

“Más de 300 especies” estaban en riesgo en Mahahual

Aunque no todas las especies fueron detalladas públicamente, organizaciones ambientales señalaron que el área donde se planeaba el proyecto alberga fauna marina y terrestre protegida.

Mahahual forma parte de una zona ecológica clave para el Caribe mexicano debido a su cercanía con arrecifes coralinos, manglares y hábitats de reproducción de distintas especies. Especialistas han advertido durante años que el crecimiento turístico acelerado en la región puede modificar ecosistemas completos si no existen controles ambientales estrictos.

La preocupación aumentó porque el desarrollo turístico contemplaba infraestructura masiva para recibir miles de visitantes provenientes de cruceros internacionales.

El megaproyecto “Perfect Day México”, promovido por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, quedó oficialmente frenado luego de la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Uno de los puntos que más llamó la atención fue el impacto potencial sobre la fauna local.

De acuerdo con información difundida durante la discusión ambiental del proyecto, 306 especies animales se encontraban en posible riesgo por las obras y la operación del complejo turístico planeado para la costa sur del Caribe mexicano.

La cifra se convirtió rápidamente en uno de los principales argumentos de ambientalistas, investigadores y habitantes que se opusieron al desarrollo.

El proyecto contemplaba la construcción de un enorme parque turístico enfocado en pasajeros de cruceros internacionales, con playas artificiales, piscinas, restaurantes y decenas de atracciones acuáticas cerca del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta.

ESPECIAL

Especies confirmadas

No existe, hasta ahora, una lista pública completa con las 306 especies animales identificadas en Mahahual relacionadas con el proyecto “Perfect Day”. Lo que sí se ha difundido en reportes ambientales y medios es que organizaciones como Greenpeace y especialistas independientes detectaron la presencia de al menos 306 especies de fauna en la zona del proyecto, de las cuales 45 estarían en alguna categoría de riesgo o protección especial.

Las especies que sí han sido mencionadas públicamente en informes, notas y análisis ambientales incluyen:

Mamíferos terrestres

Jaguar

Ocelote

Puma

Jaguarundi

Tigrillo

Tapir centroamericano

Mono araña

Mono aullador

Manatí

CANVA

Reptiles y anfibios

Tortuga blanca

Tortugas marinas

Cocodrilos

Iguanas

Serpientes de la región

Fauna marina

Tiburón nodriza

Rayas

Delfines

Más de 500 especies de peces arrecifales

Diversos corales del Sistema Arrecifal Mesoamericano

Aves

Aves migratorias del Caribe

Aves endémicas de la Península de Yucatán

CANVA

Los reportes señalan que Mahahual forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo arrecife más grande del mundo, y que la zona combina selva, manglar, humedales y ecosistemas marinos, lo que explica su enorme biodiversidad.

También se informó que varias de estas especies están protegidas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059 debido a riesgo de extinción o vulnerabilidad ambiental.

El dato de las “306 especies” proviene principalmente de análisis ambientales independientes presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por activistas y organizaciones ambientales, quienes argumentaron que la Manifestación de Impacto Ambiental de Royal Caribbean subestimaba la biodiversidad real del área.

Semarnat rechazó el proyecto por razones ambientales

La polémica creció durante meses hasta que Semarnat confirmó públicamente que “Perfect Day” no recibiría autorización ambiental en México. La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, explicó que la región posee una alta sensibilidad ecológica debido a la presencia de manglares, arrecifes y fauna protegida.

La decisión también recibió respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en la necesidad de priorizar la protección ambiental en proyectos turísticos de gran escala.

Entre las preocupaciones principales estaban:

Afectaciones al Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Posible deterioro de manglares.

Presión turística excesiva en Mahahual.

Alteración del ecosistema marino.

Riesgos para especies protegidas.

La discusión no solo ocurrió en el ámbito político. En redes sociales y plataformas digitales surgieron campañas de rechazo, peticiones ciudadanas y protestas ambientales que colocaron el caso entre los más comentados de Quintana Roo en los últimos meses.

Mahahual quedó en el centro del debate turístico en México

La cancelación de “Perfect Day” abrió nuevamente la discusión sobre el futuro turístico de Quintana Roo y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

Por un lado, sectores turísticos argumentaban que el proyecto podía generar empleo, inversión y crecimiento económico para Mahahual. Por otro, ambientalistas y habitantes temían que el impacto ecológico fuera irreversible en una de las zonas naturales más delicadas del Caribe.

El caso incluso trascendió internacionalmente debido al tamaño de Royal Caribbean y a la relevancia del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Aunque “Perfect Day México” fue rechazado, la conversación sobre el futuro de Mahahual sigue abierta.

Royal Caribbean mantiene inversiones importantes en la región y no ha descartado continuar con otros proyectos o modificaciones futuras. Mientras tanto, el caso ya se convirtió en uno de los ejemplos más visibles del choque entre turismo masivo y conservación ambiental en México.

La discusión ahora no solo gira alrededor de un parque turístico, sino de una pregunta mucho más amplia: cuánto crecimiento puede soportar el Caribe mexicano sin poner en riesgo sus ecosistemas más valiosos.

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