Maestros de la CNTE amenazan con boicotear el Mundial 2026 si no hay acuerdo laboral

Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron este jueves frente al Senado y advirtieron que podrían boicotear el Mundial de futbol que México coorganizará el próximo año con Estados Unidos y Canadá, si no alcanzan un acuerdo laboral con el Gobierno federal.

Entre consignas como “¡Si no hay solución, no habrá Mundial!”, el magisterio exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE aprobada en 2007, así como la reforma educativa de 2019.

Los docentes señalaron que, de no atenderse sus demandas, llevarán sus protestas al propio Mundial de 2026, en el que México fungirá como uno de los anfitriones y recibirá trece partidos distribuidos entre sus sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



Antes de protestar frente al Congreso federal, los manifestantes trataron de rodear el Palacio Nacional, en el centro histórico de la capital mexicana, donde la presidenta ofrece sus conferencias de prensa matutinas y que es, además, su residencia.



Precisamente, en la conferencia de este jueves, Sheinbaum afirmó que “no se entienden” estas protestas de los docentes, y se preguntó: "¿Cómo si hay una mesa de diálogo abierta y se está trabajando en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en otros estados, quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional?".



Además, recalcó que "van a ir a discutir a la base de los maestros escuela por escuela para ver qué es lo que quieren para su evaluación de carrera magisterial".



La CNTE anunció movilizaciones en varias partes del país y una gran marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a movilizarse en la capital del país.



En mayo pasado, el gobierno mexicano anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, tras manifestaciones y bloqueos en todo el país durante casi un mes.

YC