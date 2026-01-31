Sábado, 31 de Enero 2026

Lotería Nacional Sorteo Superior 2870: resultados del 30 de enero

El número ganador se vendió en Hermosillo y Acapulco

Por: G. Solano

La Lotería Nacional conmemoró en su billete el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez. X/lotenal

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2870, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El número ganador del primer premio fue el 16208, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Hermosillo, Sonora, y la serie 2 en Acapulco, Guerrero.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 6208, 208 y 08, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 4, excepto a los números con cifras finales 2494, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2870 conmemoró el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores y cantantes de México. A lo largo de su carrera compuso más de 280 canciones, muchas de las cuales son clásicos de la música mexicana.

Sorteo Superior 2863
Número Premio
16208 17 millones de pesos
52494 1 millón 440 mil pesos
17794 275 mil pesos
03324 275 mil pesos
35755 275 mil pesos
57996 275 mil pesos
21890 144 mil pesos
46866 144 mil pesos
54000 144 mil pesos
25274 144 mil pesos
58404 90 mil pesos
41510 90 mil pesos
23742 90 mil pesos
09056 90 mil pesos
22296 90 mil pesos
35742 90 mil pesos
22857 90 mil pesos
42491 90 mil pesos
12945 90 mil pesos
42509 90 mil pesos

Resultados de sorteos nocturnos del 30 de enero

Melate 4168

  • Melate: 13, 14, 39, 41, 42, 51 Adicional: 10
  • Melate Revancha: 01, 12, 36, 37, 50, 54
  • Melate Revanchita: 06, 13, 40, 43, 45, 54

Chispazo 11798 de las 21:00 horas

  • 01, 02, 11, 23, 24

Tris Clásico 35502 de las 21:00 horas

  • 1, 3, 0, 7, 7

