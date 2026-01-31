Lotería Nacional Sorteo Superior 2870: resultados del 30 de enero

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2870, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El número ganador del primer premio fue el 16208, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Hermosillo, Sonora, y la serie 2 en Acapulco, Guerrero.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 6208, 208 y 08, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 4, excepto a los números con cifras finales 2494, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2870 conmemoró el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores y cantantes de México. A lo largo de su carrera compuso más de 280 canciones, muchas de las cuales son clásicos de la música mexicana.

Sorteo Superior 2863 Número Premio 16208 17 millones de pesos 52494 1 millón 440 mil pesos 17794 275 mil pesos 03324 275 mil pesos 35755 275 mil pesos 57996 275 mil pesos 21890 144 mil pesos 46866 144 mil pesos 54000 144 mil pesos 25274 144 mil pesos 58404 90 mil pesos 41510 90 mil pesos 23742 90 mil pesos 09056 90 mil pesos 22296 90 mil pesos 35742 90 mil pesos 22857 90 mil pesos 42491 90 mil pesos 12945 90 mil pesos 42509 90 mil pesos

Resultados de sorteos nocturnos del 30 de enero

Melate 4168

Melate: 13, 14, 39, 41, 42, 51 Adicional: 10

Melate Revancha: 01, 12, 36, 37, 50, 54

Melate Revanchita: 06, 13, 40, 43, 45, 54

Chispazo 11798 de las 21:00 horas

01, 02, 11, 23, 24

Tris Clásico 35502 de las 21:00 horas