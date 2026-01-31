Lotería Nacional Sorteo Superior 2870: resultados del 30 de enero

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2870, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.El número ganador del primer premio fue el 16208, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Hermosillo, Sonora, y la serie 2 en Acapulco, Guerrero.Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 6208, 208 y 08, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 4, excepto a los números con cifras finales 2494, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.El billete del Sorteo Superior 2870 conmemoró el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores y cantantes de México. A lo largo de su carrera compuso más de 280 canciones, muchas de las cuales son clásicos de la música mexicana.Melate 4168Chispazo 11798 de las 21:00 horasTris Clásico 35502 de las 21:00 horas