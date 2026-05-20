Lotería Nacional Sorteo Mayor 4012: resultados del 19 de mayo

La edición 4012 del Sorteo Mayor, tómbola que cada martes reparte 21 millones de pesos en tres series de 7 millones cada una fue celebrada anoche en el edificio de la Lotería Nacional.

El premio por cachito de la serie ganadora es de 350 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 05647, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Veracruz capital; la 2 en Oaxaca, Oaxaca, y la 3 fue comercializada por medios electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 7, excepto aquellos con las terminaciones 5647, 647 y 47 que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 2, excepto a los números con cifras finales 3822, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor; y a los terminados en 4.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Mayor 4012 conmemoró el Día del trabajador Agrícola, el cual se celebra cada 15 de mayo en reconocimiento al esfuerzo de quienes hacen posible el cultivo y cosecha de los alimentos, fuente de nutrición, soberanía y economía del país.

La fecha designado para su celebración tiene como origen el Día de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, una jornada donde se acostumbra bendecir las cosechas y rezar por un buen temporal de lluvias.

X/lotenal

Resultados de los sorteos nocturnos del 19 de mayo

Chispazo 12016 de las 21:00 horas

02, 04, 07, 09, 24

Tris Clásico 36047 de las 21:00 horas

1, 8, 4, 9, 9

Gana Gato 2996

Número ganador:

4 5 3

1 # 5

2 5 5

Melate Retro 1635