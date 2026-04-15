Lotería Nacional Sorteo Mayor 4009: resultados del 14 de abril

La edición 4009 del Sorteo Mayor, tómbola que cada martes reparte 66 millones 99 mil pesos en 18 mil 760 premios, fue celebrado esta noche en el edificio de la Lotería Nacional.

El premio por cachito de la serie ganadora es de 350 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 14075, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Chihuahua capital, en tanto que la 2 y la 3 fueron comercializadas por medios electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 5, excepto aquellos con las terminaciones 4075, 075 y 75, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 4, excepto a los números con cifras finales 5464, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor; y a los terminados en 0.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Mayor 4009 conmemoró 100 años de la Federación Mexicana de Golf, el organismo que regula y promueve este deporte en el país.

Desde 1926, la Federación Mexicana de Golf desarrolla el talento y competencias bajo estándares internacionales, y representa al país en torneos enfocada en la excelencia y la formación deportiva.

Resultados del Sorteo Mayor 4009. X/lotenal

Resultados de sorteos nocturnos del 14 de abril

Chispazo 11946 de las 21:00 horas

05, 07, 13, 20, 23

Tris Clásico 35872 de las 21:00 horas

5, 3, 7, 0, 1

Gana Gato 2996

Número ganador:

5 2 3

2 # 1

3 4 3

Melate Retro 1625