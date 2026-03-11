Lotería Nacional Sorteo Mayor 4005: resultados del 10 de marzo

La noche del martes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4005, que entregó un premio total de 21 millones de pesos, repartidos en tres series de 7 millones de pesos cada una, equivalentes a 350 mil pesos por cachito.

El número ganador del primer premio fue el 36260, cuya serie 1 fue puesta a la venta en la Ciudad de México, y la serie 2 en Acapulco, Guerrero.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 0, excepto aquellos con las terminaciones 6260, 260 y 60, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 1, excepto a los números con cifras finales 2991, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

Los billetes de este sorteo prescriben a los 60 días naturales de realizado el sorteo.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Mayor 4005 fue ilustrado con un homenaje al Diario de Puebla, que en 2026 cumple 91 años de haber sido fundado.

Su archivo periodístico y fotográfico da cuenta de la historia, cultura, sociedad, del estado de Puebla, así como las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional.

Sorteo Mayor # 4005 Número Premio 36260 21 millones de pesos 52991 2 millones 550 mil pesos 27311 900 mil pesos 38249 240 mil 37410 240 mil 51174 240 mil 26375 240 mil 49899 120 mil pesos 24550 120 mil pesos 37068 120 mil pesos 44977 120 mil pesos 30797 120 mil pesos

Resultados de sorteos nocturnos del 10 de marzo

Chispazo 11876, de las 21:00 horas

Número ganador: 07, 13, 15, 19, 21

Tris Clásico 35697, de las 21:00 horas

Número ganador: 8, 9, 8, 7, 4

Gana Gato 2981, de las 21:00 horas

Número ganador:

3 5 3

1 # 5

5 5 2

