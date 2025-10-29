Estos son los acuerdos de Sader con agricultores por el precio del maíz

La mañana de este miércoles 29 de octubre, en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema del cierre de carreteras por agricultores de maíz que exigen apoyos.“Los apoyos se deben recibir de manera directa, no a través de organizaciones”, enfatizó Sheinbaum, quien apuntó que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los recursos se destinaban a las organizaciones y se desconocía si llegaban a manos del productor.En la medida de lo posible —agregó— siempre se apoyará a los pequeños productores y a todo lo que represente la soberanía y autosuficiencia alimentaria, particularmente del país.El acuerdo alcanzado esta mañana, del 29 de octubre alrededor de las 2:00 de la madrugada, fue dado a conocer por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México (SADER), Julio Berdegué, quien informó que se llegó a un consenso con los líderes locales de productores de maíz de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.El tema de fondo que impulsa esta situación es el aumento de la disponibilidad de maíz en el mundo; ese gran volumen presiona a la baja los precios mundiales, incluyendo los de México.“En lo que va del año se tiene una caída del precio internacional de alrededor del 21% en pesos”, subrayó el secretario.Se alcanzaron acuerdos importantes, firmados en una minuta por la gran mayoría de los representantes:Se trata de un programa de crédito y seguro que ofrece lo siguiente:Por otro lado, la Presidenta instruyó la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, el cual consiste en:Entre otros acuerdos planteados están:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS