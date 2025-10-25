Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 25 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

