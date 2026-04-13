Localizan con vida al alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, tras desaparición: los detalles

El secretario de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch, informó este lunes 13 de abril del 2026 que fueron localizados con vida Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, en Guerrero, y su padre, Juan Vega Arredondo, quien fue privado de la libertad el 11 de abril pasado.

El titular de la SSPC aseguró que ambas personas se encuentran a salvo y detalló que su hallazgo ocurrió luego del despliegue de un operativo que implicó el apoyo de personal en tierra, así como de helicópteros.

¿Qué se sabe del operativo para localizar al alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza?

"Se continuarán las operaciones para detener a los responsables", destacó el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

En el operativo participaron integrantes del Ejército mexicano, la Marina y la Guardia Nacional (GN) de los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México, así como aeronaves de la GN, efectivos de la Policía estatal y personal de la Fiscalía federal y estatal.

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La mañana de este lunes, versiones extraoficiales indicaban que el alcalde habría sido secuestrado cuando intentó negociar la liberación de su padre , quien fue retenido la noche del sábado tras salir del Hospital IMSS-Bienestar General Adolfo Prieto donde trabaja.

¿Por qué Taxco de Alarcón es tan importante para el turismo?

Taxco de Alarcón es el tercer municipio de Guerrero con mayor importancia turística; por su vocación religiosa y cultural, este Pueblo Mágico se mantuvo con lleno total en la recién concluida Semana Santa.

A la par, esa ciudad colonial permanece asolada por grupos delictivos que se disputan el control, lo que ha paralizado sus actividades en al menos dos ocasiones en los últimos años por el cobro de piso y extorsión a establecimientos y al transporte público.

Recientemente la Fiscalía estatal ha informado sobre acciones y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales que operan en esa ciudad platera.

JM