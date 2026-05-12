Lluvias causan caos en Edomex, estos son los municipios afectados

Las intensas lluvias registradas el lunes 11 de mayo provocaron inundaciones y encharcamientos en distintos municipios del Estado de México, entre ellos Naucalpan, Ecatepec y Huixquilucan. Las afectaciones dañaron viviendas e interrumpieron la circulación vehicular, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de Protección Civil y Seguridad Pública.

En Naucalpan, autoridades cerraron la circulación en la avenida 16 de Septiembre debido a una inundación de aproximadamente 20 centímetros ocasionada por el desbordamiento del río Hondo.

Además, en la calle Zumpango se formó un socavón debido al reblandecimiento de la tierra.

En Ecatepec, autoridades activaron el operativo Tormenta con apoyo de personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana, Tránsito y elementos de la Marina.

Las brigadas atendieron el ingreso de agua en una vivienda ubicada en Circuito Cuauhtémoc, así como trabajos de bombeo en la calle San Juan de Los Lagos, en la colonia La Guadalupana; calle Ombúes, en el fraccionamiento Jardines de Morelos, y avenida Nacional, donde el agua alcanzó hasta 30 centímetros de altura y se extendió por alrededor de 300 metros.

La acumulación de agua también interrumpió el servicio de la Línea 1 del Mexibús, por lo que autoridades utilizaron patrullas para apoyar a los usuarios varados.

En Huixquilucan también se registraron encharcamientos y cierres viales. Las principales afectaciones ocurrieron en el puente deprimido de Interlomas y en Camino a Santiago Yancuitlalpan, donde la circulación fue cerrada temporalmente.

Asimismo, en la carretera Huixquilucan-La Marquesa, la lluvia y el viento provocaron la caída de ramas de árboles.

Encharcamiento en Xochimilco. X/SGIRPC_CDMX

Activan alerta púrpura por lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura —el nivel más alto del sistema de alertamiento— en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa de la Ciudad de México (CDMX) ante las fuertes lluvias pronosticadas para la noche del lunes y la madrugada del martes.

La alerta púrpura se emite cuando se prevén lluvias superiores a los 70 milímetros, con riesgo de inundaciones, deslaves, corrientes intensas de agua en calles y avenidas, así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos electrónicos y permanecer en lugares seguros.

Además, la SGIRPC activó la alerta roja en la alcaldía Milpa Alta, donde se esperan precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros.

Estragos de las lluvias en la Ciudad de México

Autoridades capitalinas informaron que atendieron al menos 18 encharcamientos en las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, las zonas más afectadas hasta el momento.

Los mayores niveles de precipitación se reportaron en las estaciones pluviométricas La Venta, con 41 milímetros; Yaqui, con 38.5; Santa Fe, con 34.25, y Cartero, con 30.75, todas en Cuajimalpa.

También se registraron 38 milímetros en la estación El Venado, en Huixquilucan, Estado de México; 35.75 milímetros en EP Picacho Homún, en Tlalpan, y 34.5 milímetros en Tanque Lienzo, en Álvaro Obregón.

