Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 12 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se anuncia, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 19 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto