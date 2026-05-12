Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 12 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se anuncia, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 19 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

