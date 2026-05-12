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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 12 de mayo anticipa que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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