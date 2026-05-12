Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 12 de mayo anticipa que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

