Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 12 de mayo anticipa que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta