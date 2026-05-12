Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

