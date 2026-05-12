Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala