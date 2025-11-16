Sheinbaum supervisa obras del Hospital General de Cárdenas en Tabasco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el nuevo Hospital General de Cárdenas en Tabasco - el cual está a cargo de ingenieros militares - será inaugurado en marzo del próximo año 2026.

Como parte de su gira por la entidad, la jefa del Ejecutivo federal supervisó este domingo por la mañana, junto con el gobernador Javier May, los avances en la construcción de este hospital.

"Supervisamos avances del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, cuya conclusión, después de muchos años de abandono, se encuentra a cargo de los ingenieros militares. Estará terminado en marzo de 2026", informó en sus redes sociales la Mandataria.

Aparte, el gobernador Javier May del partido Morena, afirmó que la construcción de este hospital traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa.

"En su segundo día por #Tabasco, acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein a recorrer los avances del Hospital General de Cárdenas, compromiso que estamos cumpliendo en conjunto con el @GobiernoMX, que traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa".

MV