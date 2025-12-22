Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el operativo de Alcoholimetría se mantiene en marcha en toda la Ciudad de México. Su objetivo es claro: reducir los accidentes viales en las fechas de mayor tránsito y consumo de alcohol.

Y aunque muchos buscan celebrar con brindis y fiesta, quienes no superan la prueba terminan pasando la noche en un lugar muy distinto: el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito.

¿Qué es El Torito?

El Torito es el centro donde son remitidas las personas que rebasan el límite permitido de alcohol en aire espirado (0.40 mg por litro) o en sangre, según el Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica de la capital.

El arresto puede durar entre 20 y 36 horas, sin posibilidad de pagar una multa para salir antes.

Además, la autoridad puede retirar hasta seis puntos de la licencia de conducir y enviar el vehículo al corralón.

X / @SSC_CDMX

¿Cuál será el menú en Nochebuena o el Año Nuevo?

Sin embargo, pasar la Nochebuena o el Año Nuevo en El Torito no significa hacerlo sin un toque festivo. Cada año, las autoridades capitalinas preparan una cena especial para quienes cumplen ahí su sanción, como parte del servicio alimentario del centro.

Para la noche del 24 de diciembre, el menú incluirá:

Espagueti con crema, jamón y piña.

Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema.

Ensalada de manzana con crema, pasas y nuez.

Ponche de frutas de temporada.

Mientras que para la noche del 31 de diciembre, la cena de Año Nuevo consistirá en:

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.

Pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.

Ensalada de manzana como postre.

Ponche caliente para brindar la llegada del año.

Aunque nadie planea pasar las fiestas en El Torito, las cenas buscan ofrecer un gesto de humanidad y cuidado a quienes, por una decisión equivocada, terminan ahí. La recomendación es clara: si vas a celebrar, no manejes. Así podrás disfrutar la cena en casa y no en el menú especial del centro más famoso de la CDMX.

